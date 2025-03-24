Переговори США, України та РФ у Саудівській Аравії — що відомо

Державний секретар США Марко Рубіо на переговорах в Саудівській Аравії. Фото: Reuters

У Саудівській Аравії розпочався новий раунд переговорів щодо завершення повномасштабної війни в Україні. Відомо, що сьогодні, 24 березня, делегація Сполучених Штатів проведе закриту зустріч із представниками Росії. Напередодні американська сторона вже поспілкувалася з українською делегацією, а в разі позитивної динаміки не виключаються додаткові консультації з Києвом і сьогодні.

Що відомо на цю мить про переговори у Саудівській Аравії — читайте на Новини.LIVE.

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Пропозиція США: технічні переговори та "човникова дипломатія"

Переговори у Саудівській Аравії стали можливими після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Тоді президенти країн обговорювали тимчасове часткове припинення вогню. Україна, як повідомлялося раніше, погодилася на повне перемир’я, а Росія ж, за даними The New York Times, дала згоду лише на припинення ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Саудівська Аравія вже втретє стає посередником у таких переговорах. Нагадаємо, 18 лютого відбулася зустріч США — РФ, а 11 березня — США — Україна. Тепер перемовини тривають у форматі "човникової дипломатії": сторони перебувають у різних кімнатах, а обмін позиціями здійснюється за участі посередників.

Хто представляє делегацію США на переговорах

Як зазначив спецпосланець президента США Кіт Келлог, такий підхід дозволяє за один день зібрати всі ключові вимоги обох сторін. Делегація США включає представників Ради нацбезпеки, підлеглих радника з безпеки Майка Волца, а також чиновників Державного департаменту на чолі з Майклом Антоном, керівником планування політики.

За словами Волца, пріоритетом нинішнього раунду є обговорення механізмів забезпечення часткового перемир’я, контроль над лінією розмежування та безпека судноплавства у Чорному морі.

Чого вимагає Україна і як проводяться переговори із Росією

Україна наполягає на тому, що переговори ведуться виключно зі США, тож жодних прямих контактів із Росією не передбачається. Про це ще раз підтвердив речник МЗС Георгій Тихий.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що у разі домовленості про припинення ударів українська сторона передасть США перелік об’єктів критичної інфраструктури, які мають бути захищені.

"Якщо у нас буде така домовленість, буде список об’єктів — цивільних об’єктів, енергооб’єктів, інфраструктурних об’єктів, цей список ми обов’язково підготуємо і дамо нашим партнерам. Якщо росіяни не будуть бити по наших об’єктах, ми точно не будемо бити по їхніх", — зауважив тоді глава держави.

Хто входить до української делегації

Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров. Також до групи увійшли військові фахівці, енергетики, представники портової галузі та заступник голови ОП Павло Паліса. Переговори з американцями тривали близько п’яти годин. За словами Умєрова, основну увагу приділили захисту енергетичної інфраструктури. Президент Зеленський повідомив, що розмова була конструктивною, хоча пропозиція про повне перемир’я залишається без відповіді з боку Росії ще з 11 березня.

Кремль не готовий до миру і порушує домовленості

Москва своєю чергою висловила готовність до продовження діалогу, але без надмірного оптимізму. Як зазначав уже речник Кремля Дмитро Пєсков, переговори перебувають "лише на початку шляху", попереду — складні обговорення. У Кремлі підтверджують, що прагнуть обговорити "відновлення безпеки у Чорному морі" та "аспекти українського врегулювання".

Однак заява про готовність припинити удари по енергетичних об'єктах України досі не підкріплена діями. Попри обіцянки Путіна, 20 березня російські дрони знову атакували енергетичну інфраструктуру на Одещині, спричинивши перебої з електропостачанням.

Хто представляє Росію на переговорах в Саудівській Аравії

Від Росії на перемовинах присутні сенатор Григорій Карасін та радник ФСБ Сергій Бесєда, який раніше очолював 5-ту службу відомства. За словами Пєскова, обидва мають досвід перемовин і "належним чином представлятимуть інтереси РФ".

Закритий формат перемовин

Сьогодні, у понеділок, 24 березня, стало відомо, що зустріч США та РФ проходить у закритому режимі. Саудівські служби безпеки, за інформацією ЗМІ, попросили журналістів залишити територію готелю Ritz-Carlton, де відбувається діалог.

Нагадаємо, аналітики Інституту дослідження війни припускають, що Володимир Путін використає переговори в Саудівській Аравії із США на свою користь. Також раніше там припускалися думки, що Путін хоче розсварити Україну та США, аби позбавити її ключового союзника.

Тим часом радник Білого дому Майкл Волц заявив, що вже нібито вдалося досягти домовленості про часткове припинення вогню.