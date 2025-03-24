Переговоры США Украины и РФ в Саудовской Аравии — что известно

Государственный секретарь США Марко Рубио на переговорах в Саудовской Аравии. Фото: Reuters

В Саудовской Аравии начался новый раунд переговоров по завершению полномасштабной войны в Украине. Известно, что сегодня, 24 марта, делегация Соединенных Штатов проведет закрытую встречу с представителями России. Накануне американская сторона уже пообщалась с украинской делегацией, а в случае положительной динамики не исключаются дополнительные консультации с Киевом и сегодня.

Что известно на данный момент о переговорах в Саудовской Аравии — читайте на Новини.LIVE.

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Предложение США: технические переговоры и "челночная дипломатия"

Переговоры в Саудовской Аравии стали возможными после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Тогда президенты стран обсуждали временное частичное прекращение огня. Украина, как сообщалось ранее, согласилась на полное перемирие, а Россия, по данным The New York Times, дала согласие лишь на прекращение ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Саудовская Аравия уже в третий раз становится посредником в таких переговорах. Напомним, 18 февраля состоялась встреча США — РФ, а 11 марта — США — Украина. Теперь переговоры проходят в формате "челночной дипломатии": стороны находятся в разных комнатах, а обмен позициями осуществляется при участии посредников.

Кто представляет делегацию США на переговорах

Как отметил спецпосланник президента США Кит Келлог, такой подход позволяет за один день собрать все ключевые требования обеих сторон. Делегация США включает представителей Совета нацбезопасности, подчиненных советника по безопасности Майка Уолтца, а также чиновников Государственного департамента во главе с Майклом Антоном, руководителем планирования политики.

По словам Уолтца, приоритетом нынешнего раунда является обсуждение механизмов обеспечения частичного перемирия, контроль над линией разграничения и безопасность судоходства в Черном море.

Чего требует Украина и как проводятся переговоры с Россией

Украина настаивает на том, что переговоры ведутся исключительно с США, поэтому никаких прямых контактов с Россией не предвидится. Об этом еще раз подтвердил представитель МИД Георгий Тихий.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в случае договоренности о прекращении ударов украинская сторона передаст США перечень объектов критической инфраструктуры, которые должны быть защищены.

"Если у нас будет такая договоренность, будет список объектов — гражданских объектов, энергообъектов, инфраструктурных объектов, этот список мы обязательно подготовим и дадим нашим партнерам. Если россияне не будут бить по нашим объектам, мы точно не будем бить по их", — отметил тогда глава государства.

Кто входит в украинскую делегацию

Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Также в группу вошли военные специалисты, энергетики, представители портовой отрасли и заместитель председателя ОП Павел Палиса. Переговоры с американцами продолжались около пяти часов. По словам Умерова, основное внимание уделили защите энергетической инфраструктуры. Президент Зеленский сообщил, что разговор был конструктивным, хотя предложение о полном перемирии остается без ответа со стороны России еще с 11 марта.

Кремль не готов к миру и нарушает договоренности

Москва, в свою очередь, выразила готовность к продолжению диалога, но без чрезмерного оптимизма. Как отмечал уже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, переговоры находятся "только в начале пути", впереди — сложные обсуждения. В Кремле подтверждают, что стремятся обсудить "восстановление безопасности в Черном море" и "аспекты украинского урегулирования".

Однако заявление о готовности прекратить удары по энергетическим объектам Украины до сих пор не подкреплено действиями. Несмотря на обещания Путина, 20 марта российские дроны снова атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области, вызвав перебои с электроснабжением.

Кто представляет Россию на переговорах в Саудовской Аравии

От России на переговорах присутствуют сенатор Григорий Карасин и советник ФСБ Сергей Беседа, который ранее возглавлял 5-ю службу ведомства. По словам Пескова, оба имеют опыт переговоров и "должным образом будут представлять интересы РФ".

Закрытый формат переговоров

Сегодня, в понедельник, 24 марта, стало известно, что встреча США и РФ проходит в закрытом режиме. Саудовские службы безопасности, по информации СМИ, попросили журналистов покинуть территорию отеля Ritz-Carlton, где происходит диалог.

Напомним, аналитики Института исследования войны предполагают, что Владимир Путин использует переговоры в Саудовской Аравии с США в свою пользу. Также ранее там предполагали мнение, что Путин хочет рассорить Украину и США, чтобы лишить ее ключевого союзника.

Между тем советник Белого дома Майкл Уолтц заявил, что уже якобы удалось достичь договоренности о частичном прекращении огня.