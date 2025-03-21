Переговори про перемир'я — яку користь з цього хоче отримати Путін

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін і надалі дотримується мети захопити Україну. Він намагається використати майбутні переговори про припинення вогню, щоб отримати поступки від України та США.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

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Як Путін хоче використати переговори про перемир'я

За даними аналітиків, заяви кремлівських чиновників свідчать про те, що Росія не відмовляється від захоплення України. Так, 20 березня секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу повторив заяви про те, що українська влада нібито є нелегітимною і має скасувати указ від вересня 2022 року про переговори з Путіним, перше сторони зможуть обговорити припинення війни.

Шойгу також заявив, що Україна має змінити положення Конституції щодо "територіальної цілісності", яка має визнавати окупацію Криму, а також Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, російська влада неодноразово наголошувала на "нелегітимності Зеленського" та неправильно описувала українську Конституцію, яка забороняє вибори в країні під час воєнного стану, аби виправдати зусилля Путіна затягнути мирні переговори і звинуватити у всьому Україну.

Також кремлівські чиновники працюють над загостренням напруженості між США та їх європейськими союзниками, щоб перервати підтримку України Заходом і підірвати альянс НАТО.

Нагадаємо, раніше аналіти ISW наголошували, що Путін хоче звинуватити Україну у порушенні перемир'я. Такі плани Кремль будує ще до того, як обидві країни офіційно виконають угоду.

Водночас Еммануель Макрон висловився, як переконати Путіна погодитись на перемир'я. Потрібно показувати, що Європа продовжує підтримувати Україну.