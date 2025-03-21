Макрон висловився, як переконати Путіна піти на перемир'я

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS

Президент України Емануель Макрон висловився щодо того, як переконати російського диктатора Володимира Путіна піти на перемир'я в Україні. Він вважає необхідним показати, що Європа продовжує підтримувати Україну.

Про це Макрон заявив під час спілкування з журналістами у Брюсселі, передають кореспонденти Новини.LIVE.

Читайте також:

Як можна переконати Путіна на думку Макрона.

Починаючи відповідати на питання журналістів, Макрон зазначив, що він "не в голові" Путіна. Водночас президент пояснив, що треба робити і зазначив, що підживлення безладу — це частина російської стратегії.

"Я думаю, що перш за все, що ми повинні зробити - це показати нашу відданість... Намагатися просуватися вперед, це означає показати, що ми рішуче налаштовані підтримувати Україну в її опорі. А по-друге, показати, що ми заслуговуємо на довіру в день підписання миру, щоб цей мир був міцним в певному сенсі, захищеним", — заявив він.

Макрон наголосив, коли мова йде про гарантії безпеки, то "все, що ми робимо", спрямовано на захист миру. Він підкреслив, що європейці не є войовничими держави. У свою чергу, Європа хоче захистити мир на українській землі, на східному фланзі континенту, а також захистити мир в Європі і "утримати нас від нападу".

"Якщо ми заслуговуємо на довіру в цьому підході, я думаю, що це сильний стимул для президента Путіна, людини, яка все продумує до дрібниць", — резюмував Макрон.

Нагадаємо, що під час цієї бесіди президент Франції анонсував зустріч "коаліції бажаючих" (країн-миротворців в Україні). Вона вже відбудеться наступному тижні і на цьому заході буде присутній український президент Володимир Зеленський.

Також ми писали, що Макрон розкрив деталі, що в себе включає розвиток стійкої європейської оборони.