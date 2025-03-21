Макрон анонсував зустріч європейських лідерів і Зеленського 27 березня

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: AP

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вже в четвер, 27 березня, в Парижі відбудеться саміт "коаліції добровольців". На зустрічі буде присутній, зокрема, президент України Володимир Зеленський, а сама зустріч присвячена низці питань, пов'язаних із закінченням війни і підтримкою нашої країни.

Про це Макрон заявив під час спілкування з журналістами в Брюсселі, передають кореспонденти Новини.LIVE.

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Що сказав Макрон про майбутню зустріч

Під час спілкування з пресою французького лідера запитали, чи буде можливість після майбутньої зустрічі вивчити конкретні деталі щодо розміщення військ (миротворців) в Україні як гарантії безпеки, на що Макрон відповів наступне:

"Це ще не на порядку денному, оскільки ми не маємо навіть початкового припинення вогню. Однак головне завдання четвергового саміту - підтвердити зобов'язання щодо короткострокової підтримки України, що є військовим пріоритетом. Це те, що змінило ситуацію за останні 10 днів", — заявив президент Франції.

Він зазначив, що лише 15 днів тому США скоротили свою короткострокову підтримку (мова йде про Україну). Однак це зробило ситуацію критичною. Водночас зараз усе змінилося, включно з американською позицією. Наразі Європа працює зі США, щоб спробувати досягти низки спільних домовленостей.

"Ми також визначаємо, як стабілізувати підтримку з боку США. Крім того, ми ведемо тісну співпрацю з Великою Британією щодо умов забезпечення режиму припинення вогню. Цей саміт дасть змогу більш чітко окреслити цей аспект. Це важливий крок для того, щоб підкріпити будь-яке майбутнє припинення вогню конкретними гарантіями безпеки", — пояснив французький лідер.

Макрон додав, що "ми прагнемо визначити рівень підтримки України після війни", зокрема, в питанні довгострокового функціонування ЗСУ, а також можливого розгортання союзницьких сил.

"Це важливо для створення міцного і довготривалого миру і для зміцнення позицій України в переговорах", — резюмував Макрон.

Нагадаємо, вчора спецпосланець Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що вже наступного понеділка США проведуть окремі зустрічі з представниками України та Росії в Саудівській Аравії. Зокрема, Вашингтон має намір таким чином організувати непрямі переговори між двома країнами. Судячи з усього, на цій зустрічі обговорюватимуть часткове припинення вогню.

Також ми писали, що вчора у США презентували резолюцію щодо окупованих територій України. Зокрема, документ підкреслює, що Україна залишається державою в кордонах 1991 року, незважаючи на окупацію Росії.