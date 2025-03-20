США проведут непрямые переговоры между Украиной и РФ
В понедельник, 24 марта, американские чиновники проведут отдельные встречи с представителями Украины и России в Саудовской Аравии. Вашингтон стремится таким образом организовать непрямые переговоры между двумя странами.
Об этом спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил в интервью американскому журналисту Гленну Беку.
Украина и Россия примут участие в непрямых переговорах
"На этой неделе мы отправляем так называемые технические группы на так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, когда обе стороны приходят, но находятся в разных комнатах", — отметил Келлог.
Он заявил, что в течение одного дня США планируют уточнить условия и позицию России и Украины по прекращению огня.
"По сути, это челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде... Посмотрим, удастся ли нам достичь всеобъемлющего прекращения огня. Это будет первым шагом к окончанию войны", — добавил Келлог.
Напомним, во время телефонного звонка Трампа и Зеленского 19 марта лидеры говорили о Запорожской АЭС.
В Белом доме раскрыли подробности разговора президентов и назвали темы обсуждения.
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