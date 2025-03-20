США проведут непрямые переговоры между Украиной и РФ

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по вопросам России и Украины Кит Келлог. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

В понедельник, 24 марта, американские чиновники проведут отдельные встречи с представителями Украины и России в Саудовской Аравии. Вашингтон стремится таким образом организовать непрямые переговоры между двумя странами.

Об этом спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил в интервью американскому журналисту Гленну Беку.

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"На этой неделе мы отправляем так называемые технические группы на так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, когда обе стороны приходят, но находятся в разных комнатах", — отметил Келлог.

Он заявил, что в течение одного дня США планируют уточнить условия и позицию России и Украины по прекращению огня.

"По сути, это челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде... Посмотрим, удастся ли нам достичь всеобъемлющего прекращения огня. Это будет первым шагом к окончанию войны", — добавил Келлог.

Напомним, во время телефонного звонка Трампа и Зеленского 19 марта лидеры говорили о Запорожской АЭС.

В Белом доме раскрыли подробности разговора президентов и назвали темы обсуждения.