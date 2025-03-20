США проведуть непрямі переговори між Україною та РФ
У понеділок, 24 березня, американські чиновники проведуть окремі зустрічі із представниками України та Росії у Саудівській Аравії. Вашингтон прагне таким чином організувати непрямі переговори між двома країнами.
Про це спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив в інтерв'ю американському журналісту Гленну Беку.
Україна та Росія візьмуть участь у непрямих переговорах
"Цього тижня ми відправляємо так звані технічні групи на так звані непрямі переговори в Саудівській Аравії, коли обидві сторони приходять, але перебувають у різних кімнатах", — зазначив Келлог.
Він заявив, що протягом одного дня США планують уточнити умови та позицію Росії та України щодо припинення вогню.
"По суті, це човникова дипломатія між кімнатами в Ер-Ріяді... Подивимося, чи вдасться нам досягти всеосяжного припинення вогню. Це буде першим кроком до закінчення війни", — додав Келлог.
Нагадаємо, під час телефонного дзвінка Трампа та Зеленського 19 березня лідери говорили про Запорізьку АЕС.
У Білому домі розкрили подробиці розмови президентів та назвали теми обговорення.
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