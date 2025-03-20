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США проведуть непрямі переговори між Україною та РФ

20 березня 2025 22:02
Анастасія Писаненко - редактор
США проведуть непрямі переговори між Україною та РФ
Cпецпредставник Сполучених Штатів Америки з питань Росії та України Кіт Келлог. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Анастасія Писаненко - редактор

У понеділок, 24 березня, американські чиновники проведуть окремі зустрічі із представниками України та Росії у Саудівській Аравії. Вашингтон прагне таким чином організувати непрямі переговори між двома країнами.

Про це спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив в інтерв'ю американському журналісту Гленну Беку.

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"Цього тижня ми відправляємо так звані технічні групи на так звані непрямі переговори в Саудівській Аравії, коли обидві сторони приходять, але перебувають у різних кімнатах", — зазначив Келлог.

Він заявив, що протягом одного дня США планують уточнити умови та позицію Росії та України щодо припинення вогню.

"По суті, це човникова дипломатія між кімнатами в Ер-Ріяді... Подивимося, чи вдасться нам досягти всеосяжного припинення вогню. Це буде першим кроком до закінчення війни", — додав Келлог.

Нагадаємо, під час телефонного дзвінка Трампа та Зеленського 19 березня лідери говорили про Запорізьку АЕС.

У Білому домі розкрили подробиці розмови президентів та назвали теми обговорення. 

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