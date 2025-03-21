Макрон анонсировал встречу европейских лидеров и Зеленского 27 марта

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: AP

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уже в четверг, 27 марта, в Париже состоится саммит "коалиции добровольцев". На встрече будет присутствовать в том числе президент Украины Владимир Зеленский, а сама встреча посвящена ряду вопросов связанных с окончанием войны и поддержкой нашей страны.

Об этом Макрон заявил во время общения с журналистами в Брюсселе, передают корреспонденты Новини.LIVE.

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Что сказал Макрон о предстоящей встрече

В ходе общения с прессой французского лидера спросили, будет ли возможность после предстоящей встречи разучить конкретные детали о размещении войск (миротворцев) в Украине в качестве гарантий безопасности, на что Макрон ответил следующее:

"Это еще не на повестке дня, поскольку мы не имеем даже начального прекращения огня. Однако главная задача четвергового саммита - подтвердить обязательства по краткосрочной поддержке Украины, что является военным приоритетом. Это то, что изменило ситуацию за последние 10 дней", — заявил президент Франции.

Он отметил, что только 15 дней назад США сократили свою краткосрочную поддержку (речь об Украине). Однако это сделало ситуацию критической. В то же время сейчас все изменилось, включая американскую позицию. На данный момент, Европа работает с США, чтобы попытаться достичь ряд общих договоренностей.

"Мы также определяем, как стабилизировать поддержку со стороны США. Кроме того, мы ведем тесное сотрудничество с Великобританией по условиям обеспечения режима прекращения огня. Этот саммит позволит более четко очертить этот аспект. Это важный шаг для того, чтобы подкрепить любое будущее прекращение огня конкретными гарантиями безопасности", — пояснил французский лидер.

Макрон добавил, что "мы стремимся определить уровень поддержки Украины после войны", в частично, в вопросе долгосрочного функционирования ВСУ, а также возможного развертывания союзнических сил.

"Это важно для создания прочного и долговременного мира и для укрепления позиций Украины в переговорах", — резюмировал Макрон.

Напомним, вчера спецпосланник Трампа в Украине Кит Келлог заявил, что уже в предстоящий понедельник США проведут отдельные встречи с представителями Украины и России в Саудовской Аравии. В частности, Вашингтон намерен таким образом организовать непрямые переговоры между двумя странами. Судя по всему, на этой встрече будет обсуждаться частичное прекращение огня.

Также мы писали, что вчера в США представили резолюцию по поводу оккупированных территорий Украины. В частности, документ подчеркивает, что Украина остается государством в границах 1991 года, несмотря оккупацию России.