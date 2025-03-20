У США представили резолюцію щодо окупованих територій України

Президент США Дональд Трамп. Фото: Дональд Трамп/Instagram

У Конгресі США було представлено двопартійну резолюцію — документ, підготовлений представниками Республіканської та Демократичної партій, який засуджує визнання Росією будь-яких окупованих територій України. Резолюція підкреслює, що Україна залишається державою в межах кордонів 1991 року, незважаючи на "незаконну військову окупацію Росії, політичні маніпуляції чи спроби примусового анексування".

Про це повідомив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік.

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Співавторами документа стали законодавці Майк Тернер, Джеррі Коннол, Дон Бейкон, Брендан Бойл, Кріссі Хулахан, Стені Хоєр, Марсі Каптур, Майк Лоулер та Джо Вілсон.

Браян Фіцпатрік є співголовою Української групи Конгресу США. За освітою юрист, він раніше працював у ФБР на посаді національного інспектора відділу боротьби з корупцією, і під час своєї роботи в агентстві неодноразово відвідував Київ.

"Ми ніколи не дозволимо переписати історію шляхом примусу та війни. Світ уже бачив такі спотворені підручники історії, і щоразу, коли ми їх ігнорували, авторитаризм у світі зростав, а мир руйнувався. Україна бореться не лише за власне майбутнє, а за майбутнє самої демократії", — зазначив Браян Фіцпатрік.

За його словами, ця резолюція визначає, що "офіційною політикою США є відхилення будь-яких вимог Росії стосовно суверенної території України, включаючи Крим, Донбас, Луганщину, Запорізьку та Херсонську області".

"Сполучені Штати ніколи не повинні визнавати незаконну окупацію України Росією — так само, як ми ніколи не визнавали анексію Балтійських держав Радянським Союзом. Кордони не можуть бути перекроєні силою. Суверенітет України є непорушним, її незалежність є абсолютною, і будь-яка спроба легітимізувати агресію Росії є зрадою міжнародного права та демократичних цінностей", — заявив Браян Фіцпатрік.

Він додав, що "це про мир через силу", бо Америка повинна завжди протистояти тиранії та відстоювати свободу.

Наразі невідомо, коли резолюцію будуть розглядати в Конгресі.

Зазначимо, що раніше Зеленський наголосив, що вирішення питання територіальної цілісності буде найскладнішим етапом мирних переговорів з РФ. Закінчення війни по теперешній лінії фронту попросту неможливе, адже це буде своєрідним "аналогом Берліну".

Водночас під час спілкування з журналістами президент заявив про можливість залучання закордонних миротворців на територію України. Також він відповів про можливу реакцію на таку ініціативу з боку США.