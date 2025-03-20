В США представили резолюцию по оккупированным территориям Украины

Президент США Дональд Трамп. Фото: Дональд Трамп/Instagram

В Конгрессе США была представлена двухпартийная резолюция — документ, подготовленный представителями Республиканской и Демократической партий, который осуждает признание Россией любых оккупированных территорий Украины. Резолюция подчеркивает, что Украина остается государством в пределах границ 1991 года, несмотря на "незаконную военную оккупацию России, политические манипуляции или попытки принудительного аннексирования".

Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик.

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Соавторами документа стали законодатели Майк Тернер, Джерри Коннол, Дон Бейкон, Брендан Бойл, Крисси Хулахан, Стени Хоер, Марси Каптур, Майк Лоулер и Джо Уилсон.

Брайан Фицпатрик является сопредседателем Украинской группы Конгресса США. По образованию юрист, он ранее работал в ФБР в должности национального инспектора отдела по борьбе с коррупцией, и во время своей работы в агентстве неоднократно посещал Киев.

"Мы никогда не позволим переписать историю путем принуждения и войны. Мир уже видел такие искаженные учебники истории, и каждый раз, когда мы их игнорировали, авторитаризм в мире рос, а мир разрушался. Украина борется не только за собственное будущее, а за будущее самой демократии", — отметил Брайан Фицпатрик.

По его словам, эта резолюция определяет, что "официальной политикой США является отклонение любых требований России относительно суверенной территории Украины, включая Крым, Донбасс, Луганщину, Запорожскую и Херсонскую области".

"Соединенные Штаты никогда не должны признавать незаконную оккупацию Украины Россией — так же, как мы никогда не признавали аннексию Балтийских государств Советским Союзом. Границы не могут быть перекроены силой. Суверенитет Украины является незыблемым, ее независимость является абсолютной, и любая попытка легитимизировать агрессию России является предательством международного права и демократических ценностей", — заявил Брайан Фицпатрик.

Он добавил, что "это о мире через силу", потому что Америка должна всегда противостоять тирании и отстаивать свободу.

Пока неизвестно, когда резолюцию будут рассматривать в Конгрессе.

Отметим, что ранее Зеленский отметил, что решение вопроса территориальной целостности будет самым сложным этапом мирных переговоров с РФ. Окончание войны по нынешней линии фронта попросту невозможно, ведь это будет своеобразным "аналогом Берлина".

В то же время во время общения с журналистами президент заявил о возможности привлечения иностранных миротворцев на территорию Украины. Также он ответил о возможной реакции на такую инициативу со стороны США.