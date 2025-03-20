У США представили резолюцію про невизнання територій України російськими

Член Палати представників США від Республіканської партії Браян Фіцпатрік. Фото: Браян Фіцпатрік/Facebook

Член Палати представників США від Республіканської партії Браян Фіцпатрік представив двопартійну резолюцію, яка підтверджує, що Сполучені Штати Америки не визнають окуповані території України частиною Росії.

Про це Фіцпатрік повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Фіцпатрік зазначив, що суверенітет України є непорушним, а її незалежність — абсолютною, тому будь-яка спроба визнати територіальні претензії Росії є "зрадою міжнародного права і демократичних цінностей".

"Так само як ми відмовилися визнати радянську анексію країн Балтії, ми ніколи не повинні легітимізувати загарбницьку війну Росії проти України. Кордони не можуть бути перекроєні силою", — наголосив конгресмен.

У резолюції чітко зазначається, що кордони України, встановлені в 1991 році, залишаються українськими — незалежно від незаконної військової окупації, політичних маніпуляцій чи спроб насильницької анексії з боку Росії.

Резолюція також відкидає будь-яку політику чи дії США, які передбачають визнання територіальних претензій Росії, і підтверджує, що:

Суверенітет України не підлягає обговоренню;

Жодна російська анексія — минула, теперішня чи майбутня — ніколи не буде легітимізована;

Справедливий і тривалий мир має притягнути Росію до відповідальності й зміцнити міжнародне право.

Резолюцію представили конгресмен Фіцпатрік разом з конгресменом-республіканцем Майком Тернером, який очолює делегацію США у парламентській асамблеї НАТО, та конгресменом-демократом Джеррі Коннолі. А також двопартійною коаліцією, до якої входять члени Палати представників Дон Бейкон, Брендан Бойл, Кріссі Хулахан, Стені Гоєр, Марсі Каптур, Майк Лоулер і Джо Вілсон.

Скриншот допису Фіцпатріка

Зазначимо, що раніше Зеленський наголосив, що вирішення питання територіальної цілісності буде найскладнішим етапом мирних переговорів з РФ. Закінчення війни по теперешній лінії фронту попросту неможливе, адже це буде своєрідним "аналогом Берліну".

Водночас під час спілкування з журналістами президент заявив про можливість залучання закордонних миротворців на територію України. Також він відповів про можливу реакцію на таку ініціативу з боку США.