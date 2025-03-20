В США представили резолюцию о непризнании территорий Украины российскими

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик. Фото: Брайан Фицпатрик/Facebook

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик представил двухпартийную резолюцию, которая подтверждает, что Соединенные Штаты Америки не признают оккупированные территории Украины частью России.

Об этом Фицпатрик сообщил на своей странице в Facebook.

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Фицпатрик отметил, что суверенитет Украины является нерушимым, а ее независимость — абсолютной, поэтому любая попытка признать территориальные претензии России является "предательством международного права и демократических ценностей".

"Так же как мы отказались признать советскую аннексию стран Балтии, мы никогда не должны легитимизировать захватническую войну России против Украины. Границы не могут быть перекроены силой", — подчеркнул конгрессмен.

В резолюции четко отмечается, что границы Украины, установленные в 1991 году, остаются украинскими — независимо от незаконной военной оккупации, политических манипуляций или попыток насильственной аннексии со стороны России.

Резолюция также отвергает любую политику или действия США, которые предусматривают признание территориальных претензий России, и подтверждает, что:

Суверенитет Украины не подлежит обсуждению;

Ни одна российская аннексия — прошлая, нынешняя или будущая — никогда не будет легитимизирована;

Справедливый и длительный мир должен привлечь Россию к ответственности и укрепить международное право.

Резолюцию представили конгрессмен Фицпатрик вместе с конгрессменом-республиканцем Майком Тернером, который возглавляет делегацию США в парламентской ассамблее НАТО, и конгрессменом-демократом Джерри Конноли. А также — двухпартийной коалицией, в которую входят члены Палаты представителей Дон Бейкон, Брендан Бойл, Крисси Хулахан, Стени Гоер, Марси Каптур, Майк Лоулер и Джо Уилсон.

Скриншот сообщения Фицпатрика

Отметим, что ранее Зеленский подчеркнул, что решение вопроса территориальной целостности будет самым сложным этапом мирных переговоров с РФ. Окончание войны по нынешней линии фронта попросту невозможно, ведь это будет своеобразным "аналогом Берлина".

В то же время во время общения с журналистами президент заявил о возможности привлечения иностранных миротворцев на территорию Украины. Также он ответил о возможной реакции на такую инициативу со стороны США.