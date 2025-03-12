Резолюція на підтримку України — Європарламент ухвалив документ

Європарламент. Фото: Reuters

Європарламент у середу, 12 березня, ухвалив резолюцію на підтримку оборони України. Документ передбачає, що ЄС є головним стратегічним союзником України та повинен допомогти їй у боротьбі з Росією.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Читайте також:

Резолюція щодо підтримки України

Євродепутати підтримали пропозицію щодо 30-денного перемир'я в Україні. Європарламент очікує, що Росія погодиться на це та припинить атаки на цивільне населення, інфраструктуру та територію України.

"Після очевидної зміни позиції США щодо агресивної війни Росії, "яка включала відкрите звинувачення України у війні", ЄС та його країни-члени тепер є основними стратегічними союзниками України та повинні зберегти свою роль її найбільшого донора", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Європарламент вважає, ЄС має сприяти надійним гарантіям безпеки для України, яка повинна мати можливість відкидати поспішні угоди, які послаблюють її безпеку. Крім того, парламент закликав запровадити ефективніші санкції проти Росії.

"Депутати Європарламенту виступають проти будь-яких спроб шантажувати керівництво України, щоб воно здалося з єдиною метою сприяння так званій "мирній угоді", — йдеться у повідомленні.

У резолюції також стверджується, що переговори про європейську безпеку не можуть відбуватися без присутності ЄС. Крім того, депутати підтримали започаткування "коаліції охочих". Також зазначається, що майбутнє України — в ЄС. Європарламент закликав прискорити переговори про вступ.

Також у документі згадується підготовка до післявоєнної реконструкції України з новим фінансуванням. Євродепутати зазначили, що Росія має заплатити за величезну шкоду, завдану Україні.

"Російські суверенні активи, знерухомлені під санкціями ЄС, мають бути конфісковані та використані для оборони та відновлення України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна продовжує впевнено рухатись у напрямку євроінтеграції. Він повідомив, що цьогоріч планують відкрити всі шість переговорних кластерів.

Також ми писали про те, що Європа та США продовжують дію всіх пакетів санкцій проти РФ. Разом з тим є винятки, коли окремих осіб виключають із цих списків.