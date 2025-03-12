Резолюция в поддержку Украины — Европарламент принял документ

Европарламент. Фото: Reuters

Европарламент в среду, 12 марта, принял резолюцию в поддержку обороны Украины. Документ предусматривает, что ЕС является главным стратегическим союзником Украины и должен помочь ей в борьбе с Россией.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

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Резолюция по поддержке Украины

Евродепутаты поддержали предложение о 30-дневном перемирии в Украине. Европарламент ожидает, что Россия согласится на это и прекратит атаки на гражданское население, инфраструктуру и территорию Украины.

"После очевидного изменения позиции США относительно агрессивной войны России, "которая включала открытое обвинение Украины в войне", ЕС и его страны-члены теперь являются основными стратегическими союзниками Украины и должны сохранить свою роль ее крупнейшего донора", — говорится в сообщении.

Кроме того, Европарламент считает, что ЕС должен способствовать надежным гарантиям безопасности для Украины, которая должна иметь возможность отвергать поспешные соглашения, которые ослабляют ее безопасность. Кроме того, парламент призвал ввести более эффективные санкции против России.

"Депутаты Европарламента выступают против любых попыток шантажировать руководство Украины, чтобы оно сдалось с единственной целью содействия так называемой "мирной сделке", — говорится в сообщении.

В резолюции также утверждается, что переговоры о европейской безопасности не могут проходить без присутствия ЕС. Кроме того, депутаты поддержали создание "коалиции желающих". Также отмечается, что будущее Украины — в ЕС. Европарламент призвал ускорить переговоры о вступлении.

Также в документе упоминается подготовка к послевоенной реконструкции Украины с новым финансированием. Евродепутаты отметили, что Россия должна заплатить за огромный ущерб, нанесенный Украине.

"Российские суверенные активы, обездвиженные под санкциями ЕС, должны быть конфискованы и использованы для обороны и восстановления Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина продолжает уверенно двигаться в направлении евроинтеграции. Он сообщил, что в этом году планируют открыть все шесть переговорных кластеров.

Также мы писали о том, что Европа и США продолжают действие всех пакетов санкций против РФ. Вместе с тем есть исключения, когда отдельных лиц исключают из этих списков.