ЄС вводить зустрічні мита на товари зі США — Reuters

Контейнери у порту. Фото: Reuters

Європейський Союз запровадить зустрічні мита на товари зі Сполучених Штатів Америки вартістю 26 мільярдів євро. Вони набудуть чинності вже з наступного місяця.

Про це пише Reuters у середу, 12 березня.

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Президент США Дональд Трамп запровадив підвищені тарифи на весь імпорт сталі та алюмінію, які набули чинності сьогодні, 12 березня. В ЄС у відповідь також ввели зустрічні тарифи. Попри це, заявили про готовність до переговорів, оскільки вважають, що підвищення тарифів ні для кого не матиме інтересу.

"Ми твердо переконані, що у світі, який переповнений геоекономічною та політичною невизначеністю, не в наших спільних інтересах обтяжувати наші економіки такими тарифами. Ми готові вести змістовний діалог", — заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Нові заходи стосуватимуться товарів на суму близько 18 мільярдів євро. Пропоновані цільові продукти включають промислову та сільськогосподарську продукцію, таку як сталь та алюміній, текстиль, побутову техніку, птицю, яловичину, яйця, молочні продукти, цукор та овочі.

"Контрзаходи, які ми вживаємо сьогодні, сильні, але пропорційні. Оскільки Сполучені Штати застосовують тарифи на суму 28 мільярдів доларів, ми відповідаємо контрзаходами на суму 26 мільярдів євро", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зазначив, що США розпочали торгівельну війну проти Канади через запровадження мит. Він назвав це "дуже дурним ходом".

Наступник Трюдо Марк Карні заявив, що його уряд збереже відповідні мита щодо Штатів. Він зазначив, що це відбуватиметься, "доки американці не виявлять до нас повагу".