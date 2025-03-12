ЕС вводит встречные пошлины на товары из США — Reuters

Контейнеры в порту. Фото: Reuters

Европейский Союз введет встречные пошлины на товары из Соединенных Штатов Америки стоимостью 26 миллиардов евро. Они вступят в действие уже со следующего месяца.

Об этом пишет Reuters в среду, 12 марта.

Читайте также:

ЕС вводит пошлины на товары из США

Президент США Дональд Трамп ввел повышенные тарифы на весь импорт стали и алюминия, которые вступили в силу сегодня, 12 марта. В ЕС в ответ также ввели встречные тарифы. Несмотря на это, заявили о готовности к переговорам, поскольку считают, что повышение тарифов ни для кого не будет иметь интереса.

"Мы твердо убеждены, что в мире, который переполнен геоэкономической и политической неопределенностью, не в наших общих интересах обременять наши экономики такими тарифами. Мы готовы вести содержательный диалог", — заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Новые меры будут касаться товаров на сумму около 18 миллиардов евро. Предлагаемые целевые продукты включают промышленную и сельскохозяйственную продукцию, такую как сталь и алюминий, текстиль, бытовую технику, птицу, говядину, яйца, молочные продукты, сахар и овощи.

"Контрмеры, которые мы принимаем сегодня, сильные, но пропорциональные. Поскольку Соединенные Штаты применяют тарифы на сумму 28 миллиардов долларов, мы отвечаем контрмерами на сумму 26 миллиардов евро", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что США начали торговую войну против Канады из-за введения пошлин. Он назвал это "очень глупым ходом".

Преемник Трюдо Марк Карни заявил, что его правительство сохранит соответствующие пошлины в отношении Штатов. Он отметил, что это будет происходить "пока американцы не проявят к нам уважение".