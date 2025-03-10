Марк Карні пообіцяв зберегти тарифи проти США

Марк Канрі. Фото: Carlos Osorio/Pool/Reuters

Обраний лідер Ліберальної партії Канади Марк Карні, який за сумісництвом є майбутнім прем'єр-міністром країни, заявив, що його уряд збереже відповідні мита щодо США. За його словами, це відбуватиметься "доти, доки американці не виявлять до нас повагу".

Про це повідомляє CNN.

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"Він нападає на канадські сім'ї, робітників і бізнес, і ми не можемо дозволити йому лягає успіху і не дозволимо. У торгівлі, як і в хокеї, Канада переможе", — заявив Карні.

Нагадаємо, у лютому Дональд Трамп знову натякнув на те, що Канада може стати штатом. Він також заявив, що дозволить цій країні у складі США залишити свій гімн.

Також днями Трамп назвав прем'єра Канади Джастіна Трюдо, який йде, "губернатором" і знову пригрозив країні підняти тарифи.