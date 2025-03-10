Марк Карні пообіцяв зберегти тарифи проти США

Наступник Трюдо обіцяє зберегти мита проти США
Обраний лідер Ліберальної партії Канади Марк Карні, який за сумісництвом є майбутнім прем'єр-міністром країни, заявив, що його уряд збереже відповідні мита щодо США. За його словами, це відбуватиметься "доти, доки американці не виявлять до нас повагу".
Про це повідомляє CNN.
Що сказав Карні про Трампа
Критикуючи тарифні плани адміністрації Трампа, Карні різко висловився, зокрема, про президента США
"Він нападає на канадські сім'ї, робітників і бізнес, і ми не можемо дозволити йому лягає успіху і не дозволимо. У торгівлі, як і в хокеї, Канада переможе", — заявив Карні.
Нагадаємо, у лютому Дональд Трамп знову натякнув на те, що Канада може стати штатом. Він також заявив, що дозволить цій країні у складі США залишити свій гімн.
Також днями Трамп назвав прем'єра Канади Джастіна Трюдо, який йде, "губернатором" і знову пригрозив країні підняти тарифи.
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