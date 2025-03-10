Марк Карни пообещал сохранить тарифы против США

Марк Канри. Фото: Carlos Osorio/Pool/Reuters

Избранный лидер Либеральной партии Канады Марк Карни, который по совместительству является будущим премьер-министром страны, заявил, что его правительство сохранит ответные пошлины в отношении США. По его словам, это будет происходить "до тех пор, пока американцы не проявят к нам уважение".

Об этом сообщает CNN.

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"Он нападает на канадские семьи, рабочих и бизнес, и мы не можем позволить ему ложится успеха и не позволим. В торговле, как и в хоккее, Канада победит", — заявил Карни.

Напомним, в феврале Дональд Трамп вновь намекнул на то, что Канада может стать штатом. Он также заявил, что позволит этой стране в составе США оставить свой гимн.

Также на днях Трамп назвал уходящего премьера Канады Джастина Трюдо "губернатором" и вновь пригрозил стране поднять тарифы.