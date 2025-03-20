Якщо домовитись про мир по лінії фронту, то це буде аналог Берлінської стіни, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський наголосив, що вирішення питання територіальної цілісності буде найскладнішим етапом мирних переговорів з РФ. Закінчення війни по теперешній лінії фронту попросту неможливе, адже це буде своєрідним "аналогом Берліну".

Про це президент України заявив у спілкуванні з журналістами, інформує РБК-Україна.

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Зеленський підкреслив, що розділення населених пунктів лінією зіткнення створює гуманітарну кризу та потребує невідкладного вирішення. Він навів приклад Берлінської стіни, підкресливши неприйнятність подібних сценаріїв для України.

"Якщо в деяких місцях ви будете залишати цю лінію, ви просто залишите міста або села без життя. Ніхто не повернеться в половину міст. І якщо десь люди повернуться, то це буде Берлін. Я сказав чесно президенту Трампу: "Чи хочемо ми Берлін, чи хочемо ми багато таких міст?", — сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що українська сторона рішуче захищатиме свої інтереси та ніколи не визнає юридично незаконний контроль Росії над українськими територіями. За його словами, досягнення повноцінного припинення вогню є пріоритетним завданням, оскільки це відкриє шлях для подальших переговорів щодо врегулювання територіальних питань.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський заявив, що у розмові з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом обговорював Запорізьку атомну електростанцію. Наразі вона перебуває під окупацією росіян.

Також Зеленський заявив, що не може підтвердити, що станеться повне припинення вогню. При цьому український лідер і не виключає цей варіант.