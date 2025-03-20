Если договориться о мире по линии фронта, то это будет аналог Берлинской стены, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Владимир Зеленский отметил, что решение вопроса территориальной целостности будет самым сложным этапом мирных переговоров с РФ. Окончание войны по нынешней линии фронта попросту невозможно, ведь это будет своеобразным "аналогом Берлина".

Об этом президент Украины заявил в общении с журналистами, информирует РБК-Украина.

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Зеленский подчеркнул, что разделение населенных пунктов линией соприкосновения создает гуманитарный кризис и требует безотлагательного решения. Он привел пример Берлинской стены, подчеркнув неприемлемость подобных сценариев для Украины.

"Если в некоторых местах вы будете оставлять эту линию, вы просто оставите города или села без жизни. Никто не вернется в половину городов. И если где-то люди вернутся, то это будет Берлин. Я сказал честно президенту Трампу: "Хотим ли мы Берлин, хотим ли мы много таких городов?", — сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что украинская сторона будет решительно защищать свои интересы и никогда не признает юридически незаконный контроль России над украинскими территориями. По его словам, достижение полноценного прекращения огня является приоритетной задачей, поскольку это откроет путь для дальнейших переговоров по урегулированию территориальных вопросов.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом обсуждал Запорожскую атомную электростанцию. Сейчас она находится под оккупацией россиян.

Также Зеленский заявил, что не может подтвердить, что произойдет полное прекращение огня. При этом украинский лидер и не исключает этот вариант.