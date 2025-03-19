Зеленський прокоментував ймовірність повного припинення вогню

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може підтвердити, що станеться повне припинення вогню. При цьому український лідер і не виключає цей варіант.

Про це Зеленський розповів під час спілкування із журналістами у середу, 19 березня.

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За його словами, ситуація може розвиватися за аналогією з переговорами в Саудівській Аравії, де початкові домовленості про тишу на морі та в повітрі зрештою привели до обговорення повного припинення бойових дій.

"Може бути і тут так само. Я не можу зараз це підтвердити", — сказав Зеленський.

Президент України підкреслив, що розвиток подій залежить від багатьох факторів, і Україна продовжить працювати над досягненням миру.

Нагадаємо, що сьогодні України Володимир Зеленський також провів телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом. Йшлося про ситуацію в Україні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський провів розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном та заявив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню, однак для реалізації цього Росія має припинити висувати умови.