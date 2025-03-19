Зеленский прокомментировал вероятность полного прекращения огня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может подтвердить, что произойдет полное прекращение огня. При этом украинский лидер и не исключает этот вариант.
Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами в среду, 19 марта.
Какова вероятность полного прекращения огня в Украине
По его словам, ситуация может развиваться по аналогии с переговорами в Саудовской Аравии, где начальные договоренности о тишине на море и в воздухе в конце концов привели к обсуждению полного прекращения боевых действий.
"Может быть и здесь так же. Я не могу сейчас это подтвердить", — сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что развитие событий зависит от многих факторов, и Украина продолжит работать над достижением мира.
Напомним, что сегодня Украины Владимир Зеленский также провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Речь шла о ситуации в Украине.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и заявил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня, однако для реализации этого Россия должна прекратить выдвигать условия.
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