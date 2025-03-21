Макрон высказался, как убедить Путина пойти на перемирие

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS

Президент Украины Эмануэль Макрон высказался относительно того, как убедить российского диктатора Владимира Путина пойти на перемирие в Украине. Он считает необходимым показать, что Европа продолжает поддерживать Украину.

Об этом Макрон заявил во время общения с журналистами в Брюсселе, передают корреспонденты Новини.LIVE.

Читайте также:

Как можно убедить Путина по мнению Макрона.

Начиная отвечать на вопросы журналистов, Макрон отметил, что он "не в голове" Путина. В то же время президент объяснил, что надо делать и отметил, что подпитка беспорядка — это часть российской стратегии.

"Я думаю, что прежде всего, что мы должны сделать - это показать нашу преданность... Пытаться продвигаться вперед, это означает показать, что мы решительно настроены поддерживать Украину в ее сопротивлении. А во-вторых, показать, что мы заслуживаем доверия в день подписания мира, чтобы этот мир был прочным в определенном смысле, защищенным", — заявил он.

Макрон подчеркнул, когда речь идет о гарантиях безопасности, то "все, что мы делаем", направлено на защиту мира. Он подчеркнул, что европейцы не являются воинственными государства. В свою очередь, Европа хочет защитить мир на украинской земле, на восточном фланге континента, а также защитить мир в Европе и "удержать нас от нападения".

"Если мы заслуживаем доверия в этом подходе, я думаю, что это сильный стимул для президента Путина, человека, который все продумывает до мелочей", — резюмировал Макрон.

Напомним, что во время этой беседы президент Франции анонсировал встречу "коалиции желающих" (стран-миротворцев в Украине). Она уже состоится следующей неделе и на этом мероприятии будет присутствовать украинский президент Владимир Зеленский.

Также мы писали, что Макрон раскрыл детали, что в себя включает развитие устойчивой европейской обороны.