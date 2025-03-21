Макрон відповів, у чому полягає розвиток європейської оборони

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що включає в себе розвиток європейської оборони. Зокрема, це спільні проєкти, індустріальне співробітництво, закупівлі тощо.

Про це Макрон заявив під час спілкування з журналістами у Брюсселі, передають кореспонденти Новини.LIVE.

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"Ми працюємо над розвитком стійкої європейської оборони, яка включає спільні дослідницькі проєкти, індустріальне співробітництво та закупівлі, що сприяють автономності. Це дасть змогу Європі бути більш незалежною у сфері безпеки в довгостроковій перспективі", — пояснив він.

Французький лідер зазначив, що Єврокомісія вже запропонувала певні інструменти щодо фінансування цього процесу. Зокрема більш гнучке використання національних бюджетів і написання частини європейських фондів на оборону.

"Крім того, існує механізм у 150 мільярдів євро, який дає змогу здійснювати спільні закупівлі та прискорювати процес оснащення військ. Це дає змогу спростити бюрократичні процедури й отримати довгострокові фінансові гарантії. На це всі країни погоджуються", — додав Макрон.

Також президент заявив про важливість адаптувати політику НАТО до трьох ключових військових концепцій: французької, британської та американської.

"Це не простий процес, оскільки НАТО базується на принципах взаємної оборони. Однак стратегія європейського оборонного розвитку продовжує зміцнюватися. Це означає, що НАТО потребує адаптації, щоб враховувати зростаючу роль європейського оборонного компонента", — розповів він.

Макрон підкреслив, що Європа прагне збільшити внесок європейських країн у безпеку континенту. Це стосується як інвестицій в оборонні спроможності, так і оперативної автономії в рамках Альянсу.

"Таким чином, європейські країни повинні брати на себе більше відповідальності за власну безпеку", — резюмував глава французької держави.

Нагадаємо, під час цього ж спілкування з пресою Макрон анонсував, що в четвер, 27 березня, в Парижі відбудеться зустріч "коаліції охочих". Йдеться про країни, які готові будуть відправити свої війська в Україну як миротворців.

Також ми писали, що в понеділок, 24 березня, США планує провести окремо переговори з Україною та Росією. Ймовірно, сторони обговорюватимуть частково припинення вогню.