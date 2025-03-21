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Макрон сказал, что включает развитие устойчивой обороны Европы

21 марта 2025 03:00
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Макрон ответил, в чем заключается развитие европейской обороны
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что включает в себя развитие европейской обороны. В частности, это совместные проекты, индустриальное сотрудничество, закупки и тому подобное.

Об этом Макрон заявил во время общения с журналистами в Брюсселе, передают корреспонденты Новини.LIVE.

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"Мы работаем над развитием устойчивой европейской обороны, которая включает совместные исследовательские проекты, индустриальное сотрудничество и закупки, способствующие автономности. Это позволит Европе быть более независимой в сфере безопасности в долгосрочной перспективе", — пояснил он.

Французский лидер отметил, что Еврокомиссия уже предложила определенные инструменты по поводу финансирования этого процесса. В том числе более гибкое использование национальных бюджетов и написания части европейских фондов на оборону.

"Кроме того, сущновествует механизм в 150 миллиардов евро, который позволяет осуществлять совместные закупки и ускорять процесс оснащения войск. Это позволяет упростить бюрократические процедуры и получить долгосрочные финансовые гарантии. На этом все страны соглашаются", — добавил Макрон.

Также президент заявил важности адаптировать политику НАТО к трем ключевым военным концепциям: французской, британской и американской.

"Это не простой процесс, поскольку НАТО базируется на принципах взаимной обороны. Однако стратегия европейского оборонного развития продолжает укрепляться. Это означает, что НАТО нуждается в адаптации, чтобы учитывать растущую роль европейского оборонного компонента", — рассказал он.

Макрон подчеркнул, что Европа стремится увеличить взнос европейских стран в безопасность континента. Это касается как инвестиций в оборонные способности, так и оперативной автономии в рамках Альянса.

"Таким образом, европейские страны должны брать на себя больше ответственности за собственную безопасность", — резюмировал глава французского государства.

Напомним, в ходе этого же общения с прессой Макрон анонсировал, в четверг, 27 марта, в Париже состоится встреча "коалиции желающих". Речь идет о странах, которые готовы будут отправить своих войск в Украину в качестве миротворцев.

Также мы писали, что в понедельник, 24 марта, США планирует провести отдельно переговоры с Украиной и Россией. Вероятно, стороны будут обсуждать частично прекращение огня.

Европейский союз НАТО Эммануэль Макрон Европа оборонная сфера война в Украине
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