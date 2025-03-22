Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Москва почала активніше проводити інформаційні атаки, аби підірвати можливість мирних переговорів з Україною. Кремль хоче розсварити Київ та Вашингтон, аби продовжити війну.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни за 21 березня.

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Росіяни намагаються зірвати переговори

Як наголошують в ISW, росіяни звинувачують Україну у воєнних злочинах та атаках на інфраструктуру. Також Росія хоче показати, що нібито офіційний Київ зриває домовленості із Заходом. Для цього Моква посилює інформаційну роботу.

Зокрема, речниця МЗС РФ Марія Захарова зазначила, що тепер Сполучені Штати мають пояснити, як вони "будуть керувати" Україною після нібито українських ударів по енергетичних об'єктах РФ. Також речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російські війська "реалізують" наказ Путіна утримуватися від ударів по українській енергетичній інфраструктурі відповідно до пропозиції США про припинення вогню.

"Кремль послідовно використовує інформаційні маніпуляції, щоб підірвати міжнародну довіру до України та внести розкол між Києвом і Вашингтоном. Москва прагне зірвати будь-які переговори, створивши ілюзію, що Україна є ненадійним партнером для Заходу", — йдеться у звіті.

Звинувачення у воєнних злочинах

Кремль також активізував наративи, в яких звинувачує українські війська у нападах на російські атомні електростанції та вчиненні військових злочинів проти російських цивільних. Таким чином РФ намагається підірвати довіру до України.

"Кремль готується посилити наративи, які звинувачують українські сили у військових злочинах у Курській області, щоб дискредитувати українську армію, підірвати підтримку України Заходом і зіпсувати або затягнути переговори щодо пропозицій щодо тимчасового припинення вогню", — зазначають аналітики.

В ISW зазначають, що Кремль послідовно проштовхував ці наративи протягом усієї війни, намагаючись відвернути увагу від дій самої РФ. Російські війська вчинили численні воєнні злочини на полі бою та в окупованій Україні та поставили під загрозу окуповану Запорізьку АЕС, наголошують в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, раніше Путін підписав указ про те, що українці, які "перебувають без законних підстав у Росії", повинні виїхати до 10 вересня. В іншому випадку необхідно "легалізуватися".

Також ми писали про те, що Президент США Дональд Трамп назвав "дуже хорошими" розмови з Путіним і Зеленським. Він наголосив, що націлений на "об'єднання цих двох країн".