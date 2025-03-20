Путін вимагає від українців на ТОТ російські паспорти або покинути територію

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що українці, які "перебувають без законних підстав у Росії", повинні виїхати до 10 вересня, або ж — "легалізуватися". Він уже підписав відповідний указ.

Указ Путіна опубліковано на порталі правової інформації Росії у четвер, 20 березня.

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В указі диктатора йдеться, що "іноземні громадяни" або "особи без громадянства", які перебувають на підконтрольній Росії території чотирьох областей, анексованих ворогом в 2022 році, повинні до 10 червня пройти медичне обстеження, включаючи тести на наркотики та аналізи на ВІЛ. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.

В указі також є посилання на указ Путіна від 30 грудня минулого року "Про тимчасові заходи щодо врегулювання правового становища окремих категорій іноземних громадян".

Документ визначає заходи, які російська влада вважає необхідними для "врегулювання правового статусу іноземців, які перебувають на території країни".

Таким чином, Путін вимагає від українців здати біометричні дані, пройти медогляд, включаючи тести на наркотики, іспит на знання російської мови та історії Росії, а також погасити заборгованості.

Нагадаємо, член Палати представників США від Республіканської партії Браян Фіцпатрік представив двопартійну резолюцію, яка підтверджує відмову Штатів визнавати окуповані території України частиною Росії.

Також російська окупаційна влада ввела нові обмеження, що фактично позбавляють українців права на власність у тимчасово окупованих регіонах.