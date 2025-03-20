Путин требует от украинцев на ВОТ российские паспорта или покинуть территорию

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинцы, которые "находятся без законных оснований в России", должны выехать до 10 сентября, или же — "легализоваться". Он уже подписал соответствующий указ.

Указ Путина опубликован на портале правовой информации России в четверг, 20 марта.

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В указе диктатора говорится, что "иностранные граждане" или "лица без гражданства", которые находятся на подконтрольной России территории четырех областей, аннексированных врагом в 2022 году, должны до 10 июня пройти медицинское обследование, включая тесты на наркотики и анализы на ВИЧ. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

В указе также есть ссылка на указ Путина от 30 декабря прошлого года "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан".

Документ определяет меры, которые российские власти считают необходимыми для "урегулирования правового статуса иностранцев, находящихся на территории страны".

Таким образом, Путин требует от украинцев сдать биометрические данные, пройти медосмотр, включая тесты на наркотики, экзамен на знание русского языка и истории России, а также погасить задолженности.

Напомним, член Палаты представителей США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик представил двухпартийную резолюцию, которая подтверждает отказ Штатов признавать оккупированные территории Украины частью России.

Также российская оккупационная власть ввела новые ограничения, фактически лишающие украинцев права на собственность во временно оккупированных регионах.