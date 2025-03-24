Кремль не підтримав мирну ініціативу Трампа щодо припинення вогню

Президент Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Сподівання адміністрації президента США Дональда Трампа на припинення бойових дій в Україні до Великодня провалилися. Попри заяви американської сторони про можливе зрушення у переговорах під час саміту в Саудівській Аравії, Кремль вже дав чітко зрозуміти, що швидкого миру не буде.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

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Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у неділю, 23 березня, ввечері, "переговорний процес перебуває лише на початковій стадії й попереду – складні дискусії". Таким чином, як зазначили журналісти The Telegraph, Росія фактично відкинула оптимістичні прогнози Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню, ініційованого Трампом.

У Білому домі розраховували, що саміт, запланований на понеділок, дозволить укласти домовленість про повне перемир’я та покласти край війні, яка триває вже третій рік. Посол Трампа в Москві підтвердив журналістам, що США хотіли б побачити припинення бойових дій до Великодня, однак Кремль показав своїми заявами та діями, що поспішати у цьому питанні не буде.

У Європі та Україні висловлюють побоювання, що РФ навмисно зволікає з прийняттям домовленостей, аби виграти час і посилити свої позиції на фронті. Такі дії, за словами джерел, наближених до Трампа, вже викликають роздратування у Вашингтоні, адже обстріли тривають попри заяви про готовність до мирних ініціатив.

"Президент буде розчарований, якщо сторони продовжуватимуть завдавати ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі", — заявило джерело в адміністрації США.

Водночас інші співрозмовники зазначають, що Білий дім зберігає спокій і "довіряє процесу", попри затягування з боку Росії.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп висловлювався щодо перемир'я між Україною та Росією.

Водночас радник Білого дому Майкл Волц заявив, що вже нібито існує домовленість між Росією та Україною щодо припинення вогню.