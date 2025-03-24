Кремль не поддержал мирную инициативу Трампа по прекращению огня

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Надежды администрации президента США Дональда Трампа на прекращение боевых действий в Украине до Пасхи провалились. Несмотря на заявления американской стороны о возможном сдвиге в переговорах во время саммита в Саудовской Аравии, Кремль уже дал четко понять, что быстрого мира не будет.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

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Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 23 марта, вечером, "переговорный процесс находится лишь на начальной стадии и впереди сложные дискуссии". Таким образом, как отметили журналисты The Telegraph, Россия фактически отвергла оптимистичные прогнозы Вашингтона относительно 30-дневного прекращения огня, инициированного Трампом.

В Белом доме рассчитывали, что саммит, запланированный на понедельник, позволит заключить договоренность о полном перемирии и положить конец войне, которая длится уже третий год. Посол Трампа в Москве подтвердил журналистам, что США хотели бы увидеть прекращение боевых действий до Пасхи, однако Кремль показал своими заявлениями и действиями, что спешить в этом вопросе не будет.

В Европе и Украине высказывают опасения, что РФ намеренно затягивает с принятием договоренностей, чтобы выиграть время и усилить свои позиции на фронте. Такие действия, по словам источников, приближенных к Трампу, уже вызывают раздражение в Вашингтоне, ведь обстрелы продолжаются несмотря на заявления о готовности к мирным инициативам.

"Президент будет разочарован, если стороны будут продолжать наносить удары по энергетической и критической инфраструктуре", — заявил источник в администрации США.

В то же время другие собеседники отмечают, что Белый дом сохраняет спокойствие и "доверяет процессу", несмотря на затягивание со стороны России.

Напомним, ранее Дональд Трамп высказывался относительно перемирия между Украиной и Россией.

В то же время советник Белого дома Майкл Уолтц заявил, что уже якобы существует договоренность между Россией и Украиной о прекращении огня.