Трамп заявив, що не дав Путіну дедлайну ухвалити рішення про припинення вогню в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що війна в Україні скоро закінчиться. Його заява пролунала попри те, що російський диктатор Володимир Путін поки що не погодився на пропозицію про повне припинення вогню.

Про це повідомляє NBC News.

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"Сьогодні у нас було кілька хороших розмов, і, можливо, ми можемо зупинити цей марш смерті якомога швидше", — сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Однак незрозуміло, про які саме розмови сказав президент США. Але раніше цього тижня він говорив із Путіним, і з президентом України Володимиром Зеленським. Після свого дзвінка главі Кремля у вівторок Трамп повідомив, що Путін погодився тимчасово призупинити атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Водночас російський диктатор не погодився негайно прийняти пропозицію про 30-денне повне припинення вогню (як у повітрі, так і не землі). У п'ятницю, 21 березня, Трамп повідомив, що не дав Путіну крайнього терміну для ухвалення пропозиції щодо вищезгаданого формату зупинки війни. Однак він висловив упевненість, що угоду буде досягнуто.

Нагадаємо, вчора Дональд Трамп заявив, що США, Україна та Росія "окреслили" попередні рамки угоди щодо завершення війни.

Також ми писали, що днями український лідер Володимир Зеленський пояснив, чому мир в Україні не може бути по лінії розмежування.