Переговори США та РФ в Саудівській Аравії 24 березня — деталі

Делегація США. Ілюстративне фото: Us State

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді завершилася зустріч делегацій США та Росії. Перемовини тривали понад 12 годин.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Що відомо про переговори США та РФ

Переговори США та Росії тривали понад 12 годин та стосувались завершення війни в Україні. Сторони спілкувалися у закритому форматі.

За інформацією медіа, спільну заяву за підсумками переговорів планують оприлюднити 25 березня.

Російська делегація вже залишила готель The Ritz-Carlton, де проходила зустріч сторін.

Раніше представник російської сторони, голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін заявив, що дискусія проходила "творчо" та обговорювалися непрості питання.

Після цієї зустрічі заплановано ще один раунд перемовин між представниками Сполучених Штатів та України.