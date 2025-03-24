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В Ер-Ріяді завершились перемовини США та РФ — про що говорили

24 березня 2025 22:01
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Переговори США та РФ в Саудівській Аравії 24 березня — деталі
Делегація США. Ілюстративне фото: Us State
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді завершилася зустріч делегацій США та Росії. Перемовини тривали понад 12 годин.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Переговори США та Росії тривали понад 12 годин та стосувались завершення війни в Україні. Сторони спілкувалися у закритому форматі.

За інформацією медіа, спільну заяву за підсумками переговорів планують оприлюднити 25 березня.

Російська делегація вже залишила готель The Ritz-Carlton, де проходила зустріч сторін.

Раніше представник російської сторони, голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін заявив, що дискусія проходила "творчо" та обговорювалися непрості питання. 

Після цієї зустрічі заплановано ще один раунд перемовин між представниками Сполучених Штатів та України.

США переговори Саудівська Аравія Росія мирні переговори
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