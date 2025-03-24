Переговори США та РФ у Саудівській Аравії — Карасін розповів про перебіг діалогу

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії. Ілюстративне фото: росЗМІ

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді тривають переговори між делегаціями Росії та США. Дискусія проходить "творчо" та обговорюються непрості питання.

Про це заявив представник російської сторони, голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін в коментарі росЗМІ.

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Карасін зазначив, що підсумки зустрічі поки що не визначені, оскільки не всі дипломатичні переговори обов’язково завершуються конкретними домовленостями чи підписанням документів. Він наголосив, що головне — підтримувати діалог і краще розуміти позиції сторін.

"Консультації російських та американських експертів у саудівському Ер-Ріяді проходять творчо і перебувають у розпалі. Йде цікаве обговорення досить злободенних тем", — сказав представник РФ.

До складу російської делегації, окрім Карасіна, входить також радник директора ФСБ Сергій Бєсєда. Подробиці обговорень наразі не розголошуються.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії тривають переговори між США та Росією. Після цієї зустрічі заплановано ще один раунд перемовин між представниками Сполучених Штатів та України.