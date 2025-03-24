Переговори США та РФ у Саудівській Аравії — Карасін розповів про перебіг діалогу

У РФ сказали, як проходять переговори зі США в Ер-Ріяді
У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді тривають переговори між делегаціями Росії та США. Дискусія проходить "творчо" та обговорюються непрості питання.
Про це заявив представник російської сторони, голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін в коментарі росЗМІ.
Переговори між США та РФ
Карасін зазначив, що підсумки зустрічі поки що не визначені, оскільки не всі дипломатичні переговори обов’язково завершуються конкретними домовленостями чи підписанням документів. Він наголосив, що головне — підтримувати діалог і краще розуміти позиції сторін.
"Консультації російських та американських експертів у саудівському Ер-Ріяді проходять творчо і перебувають у розпалі. Йде цікаве обговорення досить злободенних тем", — сказав представник РФ.
До складу російської делегації, окрім Карасіна, входить також радник директора ФСБ Сергій Бєсєда. Подробиці обговорень наразі не розголошуються.
Нагадаємо, у Саудівській Аравії тривають переговори між США та Росією. Після цієї зустрічі заплановано ще один раунд перемовин між представниками Сполучених Штатів та України.
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