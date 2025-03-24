Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии — Карасин рассказал о ходе диалога

В РФ сказали, как проходят переговоры с США в Эр-Рияде
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде продолжаются переговоры между делегациями России и США. Дискуссия проходит "творчески" и обсуждаются непростые вопросы.
Об этом заявил представитель российской стороны, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в комментарии росСМИ.
Переговоры между США и РФ
Карасин отметил, что итоги встречи пока не определены, поскольку не все дипломатические переговоры обязательно завершаются конкретными договоренностями или подписанием документов. Он подчеркнул, что главное — поддерживать диалог и лучше понимать позиции сторон.
"Консультации российских и американских экспертов в саудовском Эр-Рияде проходят творчески и находятся в разгаре. Идет интересное обсуждение достаточно злободневных тем", — сказал представитель РФ.
В состав российской делегации, кроме Карасина, входит также советник директора ФСБ Сергей Беседа. Подробности обсуждений пока не разглашаются.
Напомним, в Саудовской Аравии продолжаются переговоры между США и Россией. После этой встречи запланирован еще один раунд переговоров между представителями Соединенных Штатов и Украины.
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