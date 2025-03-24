Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии — Карасин рассказал о ходе диалога

Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии. Иллюстративное фото: росСМИ

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде продолжаются переговоры между делегациями России и США. Дискуссия проходит "творчески" и обсуждаются непростые вопросы.

Об этом заявил представитель российской стороны, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в комментарии росСМИ.

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Карасин отметил, что итоги встречи пока не определены, поскольку не все дипломатические переговоры обязательно завершаются конкретными договоренностями или подписанием документов. Он подчеркнул, что главное — поддерживать диалог и лучше понимать позиции сторон.

"Консультации российских и американских экспертов в саудовском Эр-Рияде проходят творчески и находятся в разгаре. Идет интересное обсуждение достаточно злободневных тем", — сказал представитель РФ.

В состав российской делегации, кроме Карасина, входит также советник директора ФСБ Сергей Беседа. Подробности обсуждений пока не разглашаются.

Напомним, в Саудовской Аравии продолжаются переговоры между США и Россией. После этой встречи запланирован еще один раунд переговоров между представителями Соединенных Штатов и Украины.