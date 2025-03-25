Делегация Украины остается в Саудовской Аравии для еще одной встречи с США

Встреча делегаций Украины и США в Джидде 11 марта. Иллюстративное фото: Andrii Subiga/X

Украинская делегация остается в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде еще на один день. В частности, для встречи с представителями США.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственный источник в делегации.

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Отметим, что в воскресенье 23 марта, делегации Украины и США провели встречу в Эр-Рияде. Стороны обсуждали в тот день безопасность объектов энергетики и инфраструктуры. После встречи министр обороны Украины Рустем Умеров, который был в составе делегации, заявил, что "дискуссия была продуктивной и целенаправленной". Перед этим издание The New York Times сообщало, что украинская сторона может остаться для дополнительных переговоров со Штатами, но все будет зависеть от прогресса.

Кроме того, в понедельник, 24 марта, переговоры в Эр-Рияде состоялись между делегациями США и России. Встреча была в закрытом режиме. Как информировал спикер Кремля Дмитрий Песков, стороны обсуждали вопросы Черноморской инициативы для обеспечения безопасности судоходства. Кроме того, была информация, что переговоры продолжались около 12 часов.

Через некоторое время пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила, что в Эр-Рияде обсуждался мораторий на удары в Черном море.

"Основной целью является полное восстановление мирной торговли в Черном море", — сказала она.

Также Тэмми Брюс заявила, что по мнению Госдепартамента США, Россия и Украина близки к полному прекращению огня.

Подробнее о том, что обсуждали США и Украина по версии Офиса президента — читайте по этой ссылке.

Также мы сообщали, что совместное заявление по результатам переговоров США и России — должно быть опубликовано сегодня, 25 марта.