Россия в переговорах с США требует, чтобы ВСУ вывели войска из 4 областей

Переговоры США и РФ в Саудовской Аравии. Иллюстративное фото: росСМИ

Россия на переговорах с США в Саудовской Аравии продолжает высказывать свои максимальные требования. В частности, Кремль надеется на вывод Вооруженных сил Украины из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, несмотря на то, что не контролирует ни один из регионов полностью.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на источники.

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По словам близкого к Кремлю чиновника, Москва намерена любой ценой укрепить контроль над этими областями. Он объясняет это тем, что российский диктатор Владимир Путин не может позволить себе отказаться от них после закрепления их статуса в конституции РФ.

"Нет конституционного механизма для отделения регионов. Нам (полностью нужны Запорожская и Херсонская области. — Ред.). Либо Трамп повлияет на них (на ВСУ. — Ред.), чтобы они вышли, либо нам скажут: "Вступайте в долгие переговоры и просто используйте военную силу, чтобы установить контроль". Это худший вариант для нас, потому что переправы через реки — это всегда болезненные операции", — сказал чиновник.

В качестве альтернативного варианта страна-агрессор рассматривает захват части Днепропетровской и Сумской областей, чтобы после предложить обмен на Херсонскую и Запорожскую.

В то же время чиновник добавил, что с точки зрения военной логистики, войска РФ в нынешнем состоянии не могут стремиться к чему-то за пределами района Славянска (Донецкая область) и Днепропетровска (вероятно, имеется виду Днепропетровская область).

Израильский военный эксперт Давид Шарп отметил, что захватить указанные области военным путем Россия быстро не способна.

"Для россиян захват даже пары сел — уже большое достижение. Чтобы форсировать Днепр и взять Херсон, или даже просто занять город Запорожье, который расположен на обоих берегах, должно произойти что-то экстраординарное", — пояснил эксперт.

При этом в Москве также рассчитывают на то, что администрации Трампа не очень важно, какие именно территории отойдут Кремлю.

"Насколько я понимаю, Трамп хочет современную, хорошо вооруженную, прозападную Украину. Он не может просто так полностью отказаться от Украины. Но где именно пройдет граница, для него не так уж и важно", — утверждает источник Moscow Times.

Напомним, что вчера в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры между США и РФ. Они длились более 12 часов и, по информации СМИ, общее заявление по итогам встречи будет опубликовано сегодня, 25 марта.

Также мы писали, что днем ранее, в воскресенье, переговоры в Эр-Рияде состоялись между США и Украиной. Вчера вечером стало известно, что украинская делегация останется в Саудовской Аравии еще на день, чтобы провести еще одну встречу с американской стороной.