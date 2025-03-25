Песков прокомментировал итоги переговоров между США и России в Эр-Рияде

Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о результатах переговоров делегации России и США в Саудовской Аравии. Представитель Кремля заявил, что на данный момент трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной не запланировано.

Об этом он сообщил во время брифинга с прессой.

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Дмитрий Песков отметил, что пока не обсуждается и личная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом. По его словам, если такая необходимость возникнет, ее можно будет быстро согласовать.

Говоря о переговорах, которые сейчас проходят в Эр-Рияде, Песков отметил, что содержание этих контактов публично не будет раскрываться, поскольку они носят технический характер. Он также подчеркнул, что контакты между США и Россией будут продолжаться и в дальнейшем, но конкретных договоренностей пока нет.

По словам Пескова, предварительные результаты консультаций между Москвой и Вашингтоном уже переданы на рассмотрение в столицы обеих стран и сейчас находятся в процессе анализа. Какие именно государства могут быть привлечены к следующим этапам переговоров между РФ и США, представитель Кремля также не уточнил.

Напомним, перед встречей делегаций США и России представителей медиа попросили покинуть здание, где должны были пройти переговоры.

Впоследствии представитель российской делегации прокомментировал разговор с США.

Также ряд СМИ сообщил, что российская делегация якобы требовала вывода войск ВСУ из четырех областей Украины.