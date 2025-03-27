Западные аналитики считают, что Путин будет добиваться от Трампа снять часть санкций в обмен на перемирие

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

По словам некоторых европейских и американских чиновников, информированных о переговорах США и РФ, Дональд Трамп вскоре столкнется с трудным решением в своем стремлении прекратить агрессию России в Украине. Путин начнет давить на президента США и требовать преференций.

Об этом в своем аналитическом материале пишет Bloomberg.

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Чего захочет Путин от Трампа

После трехдневных переговоров в Саудовской Аравии российские официальные лица заявили, что хотят смягчения некоторых санкций перед внедрением согласованного прекращения огня в Черном море.

Среди требований Кремля — разрешение некоторым банкам снова присоединиться к международной платежной системе SWIFT. Чтобы такой шаг был эффективным, требуется согласие Европейского Союза, который также ограничил доступ кредиторов к системе. Европейские чиновники сказали, что это очень маловероятно и потребует единодушной поддержки всех 27 государств-членов.

Все это разочаровало членов американской делегации, поскольку они заявили, что россияне не придерживаются взятых на себя обязательств, по словам нескольких людей, которые знают об их дискуссии. Несколько официальных лиц как из США, так и из Европы предположили, что Кремль играет с американцами, и спросили, как долго Трамп будет это терпеть.

Издание отмечает, что Москва, похоже, намерена продолжить дискуссии и сохранить рамки переговоров узкими, чтобы заставить Вашингтон уступить. Решение Трампа связать отношения с Россией с другими проблемами США, такими как Иран и Китай, также обеспечило Путину рычаг влияния, добавляют европейские собеседники Bloomberg.

Изложив на переговорах свои требования по смягчению санкций, Россия потребует, чтобы будущие соглашения с США включали гарантии конкретных преимуществ, а не просто туманные взаимные уступки, по словам одного человека, знакомого с мнением Кремля.

Чего будет добиваться Путин от Украины

Bloomberg пишет, что основные требования Путина, по словам западных чиновников, не изменились. Это, в частности, желание нейтрализовать украинскую армию, аннексировать территории, которые Москва оккупировала и незаконно признала российскими, а также прекращение поставок оружия Киеву.

Собственная оценка разведывательного сообщества США свидетельствует, что Россия и Украина могут увидеть больший стимул для продолжения конфликта вместо того, чтобы спешить с невыгодным урегулированием.

Стремление президента США к быстрому решению проблемы затрудняет предсказать, что он окончательно решит, добавили европейские чиновники.

"Я просто хочу, чтобы это прекратилось, — сказал Трамп Newsmax. — Я не хочу платить".

Напомним, 25 марта Украина завершила второй раунд переговоров с официальными лицами США в Саудовской Аравии.

А по итогам переговоров в России заявили, что контакты между США и РФ будут продолжаться и в дальнейшем.