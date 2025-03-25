Переговори України та США в Ер-Ріярді 25 березня — завершився другий раунд

Українська делегація в Саудівській Аравії 11 березня. Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

Представники України та Сполучених Штатів Америки завершили другий раунд переговорів в Ер-Ріярді. Це сталося наступного дня після зустрічі офіційних осіб Штатів та Росії.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела у вівторок, 25 березня.

Читайте також:

Переговори США та України

Джерело в українській делегації розповіло виданню, що США та Україна вже завершили другий раунд переговорів.

Наразі невідомо, що саме обговорювали сторони.

Що відомо про зустрічі в Ер-Ріярді

Нагадаємо, 23 березня в Ер-Ріяді відбулися переговори України та США. Відомо, що однією з тем обговорення стала енергетична сфера.

Делегація США у Саудівській Аравії включає представників Ради нацбезпеки, підлеглих радника з безпеки Майка Волца, а також чиновників Державного департаменту на чолі з Майклом Антоном, керівником планування політики.

А 24 березня офіційні особи США провели зустріч з росіянами. Вона стосувалася припинення вогню в Україні.

Вже 25 березня переговори України та США продовжилися. Ймовірно, сторони обговорили перемирʼя.

Також речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що зміст зустрічей в Саудівській Аравії публічно не розкриватиметься, оскільки вони мають технічний характер.