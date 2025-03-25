Переговори щодо припинення вогню — нова зустріч України й США

Переговори про перемир'я — стартувала нова зустріч України й США
В Саудівській Аравії почалася нова зустріч представників України та США. Вона стосується перемир'я між Києвом та Москвою.
Про це повідомляє Agence France-Presse у вівторок, 25 березня.
Переговори між США та Україною
Перемовини між Києвом та Вашингтоном тривають у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріярді. Сторони почали нову зустріч, аби обговорити перемир'я між Україною та Росією.
Нагадаємо, попередня зустріч між Україною та США відбулась в Саудівській Аравії 23 березня. Представники обох країн обговорили можливість припинення обстрілів.
Вже у понеділок, 24 березня, американці в Ер-Ріярді зустрілися й з російською стороною. Їхні переговори тривали понад 12 годин.
Ймовірно, сьогодні, 25 березня, США та Росія представлять спільну заяву за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії. Сторонам, ймовірно, вдалося досягти домовленості про встановлення режиму тиші.
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