США і РФ досягли прориву в переговорах щодо Чорного моря

Держсеркетар США Марко Рубіо. Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

Сполучені Штати та Російська Федерація можуть вже у вівторок, 25 березня, оприлюднити спільну заяву за підсумками переговорів у Саудівській Аравії щодо припинення вогню в Чорному морі. Зазначається, що, ймовірно, вдалося досягти домовленості про встановлення режиму тиші.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела, знайомі з перебігом перемовин.

Читайте також:

США та Росія можуть оприлюднити спільну заяву

Заяву планують оприлюднити о 4:00 за вашингтонським часом (10:00 за Києвом). Деталі документа наразі невідомі, але попередні звіти, передані адміністрації Дональда Трампа американською технічною делегацією з Ер-Ріяда, вселяють обережний оптимізм.

За даними джерел, українські посадовці також поінформовані про зміст і хід переговорів. На зустрічах з російськими представниками американську сторону представляють Майкл Антон з Державного департаменту та Ендрю Пік з Ради нацбезпеки США.

Як зазначив радник президента США з національної безпеки Майк Волц в ефірі програми Face the Nation, перемир’я щодо атак на повітряну інфраструктуру набуло чинності одразу після розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Наступним кроком є встановлення режиму тиші в Чорному морі — задля відновлення морського транспортування зерна, пального та інших товарів.

"А потім ми поговоримо про лінію контролю, яка є фактичною лінією фронту, і це стосується деталей механізмів верифікації, миротворчості, заморожування ліній там, де вони є. А потім, звичайно, про більш широкий і постійний мир", — підкреслив Волц.

Нагадаємо, попередня зернова угода, укладена за участю ООН та Туреччини, дозволяла судноплавство в Чорному морі, однак у 2023 році Росія вийшла з цієї домовленості. Зараз сторони намагаються знайти нову формулу забезпечення безпеки в регіоні.

Нагадаємо, деякі ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили, що Росія вимагає, аби Збройні сили України вийшли з чотирьох українських областей.

Також стало відомо, що США та Україна проведуть додаткову зустріч в Ер-Ріярді.

В Офісі Президента України прокоментували тему розмов із делегацією США в Саудівській Аравії.