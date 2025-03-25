США и РФ достигли прорыва в переговорах по Черному морю

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

Соединенные Штаты и Российская Федерация могут уже во вторник, 25 марта, обнародовать совместное заявление по итогам переговоров в Саудовской Аравии о прекращении огня в Черном море. Отмечается, что, вероятно, удалось достичь договоренности об установлении режима тишины.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

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Заявление планируют обнародовать в 4:00 по вашингтонскому времени (10:00 по Киеву). Детали документа пока неизвестны, но предварительные отчеты, переданные администрации Дональда Трампа американской технической делегацией из Эр-Рияда, внушают осторожный оптимизм.

По данным источников, украинские чиновники также проинформированы о содержании и ходе переговоров. На встречах с российскими представителями американскую сторону представляют Майкл Антон из Государственного департамента и Эндрю Пик из Совета нацбезопасности США.

Как отметил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире программы Face the Nation, перемирие по атакам на воздушную инфраструктуру вступило в силу сразу после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Следующим шагом является установление режима тишины в Черном море — для восстановления морской транспортировки зерна, топлива и других товаров.

"А потом мы поговорим о линии контроля, которая является фактической линией фронта, и это касается деталей механизмов верификации, миротворчества, замораживания линий там, где они есть. А потом, конечно, о более широком и постоянном мире", — подчеркнул Уолтц.

Напомним, предыдущее зерновое соглашение, заключенное с участием ООН и Турции, позволяло судоходство в Черном море, однако в 2023 году Россия вышла из этой договоренности. Сейчас стороны пытаются найти новую формулу обеспечения безопасности в регионе.

Напомним, некоторые СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Россия требует, чтобы Вооруженные силы Украины вышли из четырех украинских областей.

Также стало известно, что США и Украина проведут дополнительную встречу в Эр-Риярде.

В Офисе Президента Украины прокомментировали тему разговоров с делегацией США в Саудовской Аравии.