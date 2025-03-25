Переговоры о прекращении огня — новая встреча Украины и США

Делегации Украины и США на переговорах в Саудовской Аравии. Фото: Reuters

В Саудовской Аравии началась новая встреча представителей Украины и США. Она касается перемирия между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает Agence France-Presse во вторник, 25 марта.

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Переговоры между США и Украиной

Переговоры между Киевом и Вашингтоном продолжаются в столице Саудовской Аравии Эр-Риярде. Стороны начали новую встречу, чтобы обсудить перемирие между Украиной и Россией.

Сообщение о новой встрече между Украиной и США. Фото: скриншот

Напомним, предыдущая встреча между Украиной и США состоялась в Саудовской Аравии 23 марта. Представители обеих стран обсудили возможность прекращения обстрелов.

Уже в понедельник, 24 марта, американцы в Эр-Риярде встретились и с российской стороной. Их переговоры продолжались более 12 часов.

Вероятно, сегодня, 25 марта, США и Россия представят совместное заявление по итогам встречи в Саудовской Аравии. Сторонам, вероятно, удалось достичь договоренности об установлении режима тишины.