Переговоры о прекращении огня — новая встреча Украины и США

Переговоры о перемирии — стартовала новая встреча Украины и США
В Саудовской Аравии началась новая встреча представителей Украины и США. Она касается перемирия между Киевом и Москвой.
Об этом сообщает Agence France-Presse во вторник, 25 марта.
Переговоры между США и Украиной
Переговоры между Киевом и Вашингтоном продолжаются в столице Саудовской Аравии Эр-Риярде. Стороны начали новую встречу, чтобы обсудить перемирие между Украиной и Россией.
Напомним, предыдущая встреча между Украиной и США состоялась в Саудовской Аравии 23 марта. Представители обеих стран обсудили возможность прекращения обстрелов.
Уже в понедельник, 24 марта, американцы в Эр-Риярде встретились и с российской стороной. Их переговоры продолжались более 12 часов.
Вероятно, сегодня, 25 марта, США и Россия представят совместное заявление по итогам встречи в Саудовской Аравии. Сторонам, вероятно, удалось достичь договоренности об установлении режима тишины.
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