Переговоры Украины и США в Эр-Риярде 25 марта — завершился второй раунд

Украина завершила второй раунд переговоров с США — что известно
Представители Украины и Соединенных Штатов Америки завершили второй раунд переговоров в Эр-Риярде. Это произошло на следующий день после встречи официальных лиц Штатов и России.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники во вторник, 25 марта.
Переговоры США и Украины
Источник в украинской делегации рассказал изданию, что США и Украина уже завершили второй раунд переговоров.
Пока неизвестно, что именно обсуждали стороны.
Что известно о встрече в Эр-Риярде
Напомним, 23 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры Украины и США. Известно, что одной из тем обсуждения стала энергетическая сфера.
Делегация США в Саудовской Аравии включает представителей Совета нацбезопасности, подчиненных советника по безопасности Майка Волца, а также чиновников Государственного департамента во главе с Майклом Антоном, руководителем планирования политики.
А 24 марта официальные лица США провели встречу с россиянами. Она касалась прекращения огня в Украине.
Уже 25 марта переговоры Украины и США продолжились. Вероятно, стороны обсудили перемирие.
Также спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что содержание встреч в Саудовской Аравии публично не будет раскрываться, поскольку они имеют технический характер.
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