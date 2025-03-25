Переговоры Украины и США в Эр-Риярде 25 марта — завершился второй раунд

Украинская делегация в Саудовской Аравии 11 марта. Фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

Представители Украины и Соединенных Штатов Америки завершили второй раунд переговоров в Эр-Риярде. Это произошло на следующий день после встречи официальных лиц Штатов и России.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники во вторник, 25 марта.

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Источник в украинской делегации рассказал изданию, что США и Украина уже завершили второй раунд переговоров.

Пока неизвестно, что именно обсуждали стороны.

Что известно о встрече в Эр-Риярде

Напомним, 23 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры Украины и США. Известно, что одной из тем обсуждения стала энергетическая сфера.

Делегация США в Саудовской Аравии включает представителей Совета нацбезопасности, подчиненных советника по безопасности Майка Волца, а также чиновников Государственного департамента во главе с Майклом Антоном, руководителем планирования политики.

А 24 марта официальные лица США провели встречу с россиянами. Она касалась прекращения огня в Украине.

Уже 25 марта переговоры Украины и США продолжились. Вероятно, стороны обсудили перемирие.

Также спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что содержание встреч в Саудовской Аравии публично не будет раскрываться, поскольку они имеют технический характер.