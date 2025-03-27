Зеленський назвав мету Путіна щодо Європи та США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 27 березня, заявив про плани російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, очільник Кремля хоче розділити Європу та США.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції після саміту у Парижі.

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"Безумовно США важливі, і рішення, які Америка сьогодні може продемонструвати, можуть реально вплинути на зупинку війни", — сказав Зеленський.

За його словами, Путін хоче розділити Європу і Америку, і вся машина Кремля працює над цим не перший рік. Також президент зауважив, що Росія працює, аби розділити та послабити Європу, Європейський Союз та США, зокрема, всередині країни щодо питання підтримки України.

"Ми хочемо, щоб США були сильніші. Я погоджусь з Макроном, що нас всім потрібно, аби Америка стосовно РФ була сильнішою. Ми дуже хочемо, аби президент США по відношенню Путіна був сильнішим. І для нас це важливо", — зазначив Зеленський.

Він додав, що для цього потрібно працювати на рівні лідерів: як на офіційному, так і в інших форматах дипломатії.

Нагадаємо, у Парижі сьогодні відбулася зустріч лідерів щодо підтримки України, в якій взяли участь близько 30 країн.

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