Зеленский назвал цель Путина в отношении Европы и США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 марта, заявил о планах российского диктатора Владимира Путина. По его словам, глава Кремля хочет разделить Европу и США.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции после саммита в Париже.

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"Безусловно США важны, и решения, которые Америка сегодня может продемонстрировать, могут реально повлиять на остановку войны", — сказал Зеленский.

По его словам, Путин хочет разделить Европу и Америку и вся машина Кремля работает над этим не первый год. Также президент отметил, что Россия работает, чтобы разделить и ослабить Европу, Европейский Союз и США, в частности, внутри страны по вопросу поддержки Украины.

"Мы хотим, чтобы США были сильнее. Я соглашусь с Макроном, что нам всем нужно, чтобы Америка в отношении РФ была сильнее. Мы очень хотим, чтобы президент США по отношению к Путину был сильнее. И для нас это важно", — отметил Зеленский.

Он добавил, что для этого нужно работать на уровне лидеров: как на официальном, так и в других форматах дипломатии.

Напомним, в Париже сегодня состоялась встреча лидеров по поддержке Украины, в которой приняли участие около 30 стран.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал основные гарантии безопасности, которые важно установить для Украины.