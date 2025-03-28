У МЗС України відповіли на заяву Путіна щодо виборів

У МЗС заявили, що РФ розповсюджує фейки. Фото: Heorhii Tykhyi / Facebook

Президент Росії Володимир Путін запропонував створити на території України тимчасову адміністрацію під міжнародним контролем. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на ідею диктатора та виступили з контрпропозицією.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у п'ятницю, 28 березня.

Читайте також:

Пост Георгія Тихого. Фото: скриншот

Що відповіли у МЗС Путіну

У зовнішньополітичному відомстві у відповідь запропонували запровадити тимчасове управління ООН у Росії, "починаючи з Воркути".

"Здається, що місцеві жителі дуже виграли б від будь-якого уряду, окрім Путіна, який витрачає мільярди доларів на свою злочинну війну проти України", — зауважив Тихий.

Нагадаємо, що у США відреагували на слова Путіна. Представник Ради національної безпеки США наголосив, що форма управління в Україні визначається виключно її Конституцією та волею українського народу.

Раніше Путін висловив думку про можливість створення тимчасової адміністрації в Україні за участю Організації Об'єднаних Націй. Все це, на його думку, допоможе провести в Україні президентські вибори.