В МЗС пояснили, яких портів стосується припинення вогню на морі

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE

Спікер Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив, що припинення вогню в Чорному морі стосується лише цивільного судноплавства та портів. Він також відкинув російські маніпуляції щодо домовленості про відновлення Чорноморської зернової ініціатив.

Про це Тихий розповів на брифінгу в Києві у четвер, 27 березня.

Читайте також:

"Морське перемир’я" стосується всіх українських портів

За словами речника МЗС, домовленість не поширюється на російські військові кораблі.

"Припиненню вогню в Чорному морі стосується і цивільного судноплавства, і портів", — додав він.

Він також наголосив, що Росія намагалася маніпулювати цією угодою, подаючи припинення вогню як відновлення зернової ініціативи.

Таким чином, санкційний тиск на Москву залишається незмінним, а будь-які спроби РФ використати домовленість у власних інтересах не матимуть міжнародної підтримки.

Крім цього, Україна та США не погоджували зняття санкцій з РФ.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США розглядають часткове скасування санкцій з Росії в обмін на перемирʼя в морі.

Водночас Президент України Володимир Зеленський висловився щодо перспективи припинення вогню в Чорному морі, зауваживши, що Росія намагається додати до домовленості додаткові умови.