В МЗС пояснили, яких портів стосується припинення вогню на морі
Спікер Міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив, що припинення вогню в Чорному морі стосується лише цивільного судноплавства та портів. Він також відкинув російські маніпуляції щодо домовленості про відновлення Чорноморської зернової ініціатив.
Про це Тихий розповів на брифінгу в Києві у четвер, 27 березня.
"Морське перемир’я" стосується всіх українських портів
За словами речника МЗС, домовленість не поширюється на російські військові кораблі.
"Припиненню вогню в Чорному морі стосується і цивільного судноплавства, і портів", — додав він.
Він також наголосив, що Росія намагалася маніпулювати цією угодою, подаючи припинення вогню як відновлення зернової ініціативи.
Таким чином, санкційний тиск на Москву залишається незмінним, а будь-які спроби РФ використати домовленість у власних інтересах не матимуть міжнародної підтримки.
Крім цього, Україна та США не погоджували зняття санкцій з РФ.
Нагадаємо, Трамп заявив, що США розглядають часткове скасування санкцій з Росії в обмін на перемирʼя в морі.
Водночас Президент України Володимир Зеленський висловився щодо перспективи припинення вогню в Чорному морі, зауваживши, що Росія намагається додати до домовленості додаткові умови.
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