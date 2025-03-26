Зеленський зробив заяву щодо перемир’я у Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції за підсумками переговорів із лідером Франції Емманюелем Макроном. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість припинення вогню у Чорному морі. Він зазначив, що РФ намагається вписати додаткові умови в домовленість.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції за підсумками переговорів із лідером Франції Емманюелем Макроном.

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Сьогодні, 26 березня, лідер України прокоментував можливість перемир'я з РФ у Чорному морі. Зеленський зазначив, що Москва намагається вписати додаткові умови в домовленість, яка не містить передумов.

Також глава держави нагадав, що пропозиція безумовного миру лежить на столі з 11 березня, але Росія відмовляється її сприймати.

"Припинення вогню щодо енергетики та у Чорному морі. Питання технічного характеру залишаються. Моніторинг передусім. Щодо Чорного моря ситуація складніша. Москва намагається вписати якісь додаткові умови в домовленість, яка не містить передумов. Тож очікуємо, що американська сторона забезпечить безумовний характер тиші на морі. Також ще з 11 березня на столі є пропозиція американської сторони щодо безумовної тиші в цілому — на фронті, у небі та на морі — поки що таку повну тишу Росія відкидає. Це чіткий знак — Росія хоче продовження цієї війни, вона її затягує", — зазначив президент України.

Нагадаємо, що нещодавно радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин різко висловився щодо заяв Росії про нібито припинення атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Крім того, Зеленський заявив, що найближчі кроки Росії визначать подальший розвиток подій. За його словами, можливо доведеться вживати нових заходів проти Москви.