Зеленский сделал заявление относительно перемирия в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность прекращения огня в Черном море. Он отметил, что РФ пытается вписать дополнительные условия в договоренность.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Читайте также:

Зеленский о перемирии в Черном море

Сегодня, 26 марта, лидер Украины прокомментировал возможность перемирия с РФ в Черном море. Зеленский отметил, что Москва пытается вписать дополнительные условия в договоренность, которая не содержит предпосылок.

Также глава государства напомнил, что предложение безусловного мира лежит на столе с 11 марта, но Россия отказывается его воспринимать.

"Прекращение огня по энергетике и в Черном море. Вопросы технического характера остаются. Мониторинг прежде всего. По Черному морю ситуация сложнее. Москва пытается вписать какие-то дополнительные условия в договоренность, которая не содержит предпосылок. Поэтому ожидаем, что американская сторона обеспечит безусловный характер тишины на море. Также еще с 11 марта на столе есть предложение американской стороны по безусловной тишине в целом - на фронте, в небе и на море — пока такую полную тишину Россия отвергает. Это четкий знак — Россия хочет продолжения этой войны, она ее затягивает", — отметил президент Украины.

Напомним, что недавно советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин резко высказался относительно заявлений России о якобы прекращении атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, Зеленский заявил, что ближайшие шаги России определят дальнейшее развитие событий. По его словам, возможно придется принимать новые меры против Москвы.